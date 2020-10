Retomada de júris no PR ocorre com adoção de medidas sanitárias rígidas

Photo Credit To Júris em Santo Antônio da Platina foram retomados com adoção de medidas sanitárias

Serviços judiciais que não estavam sendo plenamente prestados desde meados de março, em função do regime de trabalho remoto adotado como medida preventiva ao contágio pelo coronavírus, voltaram a ser executados a partir do dia 16 de setembro no Paraná, com a retomada gradual, pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público Estadual, das atividades presenciais consideradas imprescindíveis. Os julgamentos pelo Tribunal do Júri de processos que possuem réus presos preventivamente, por tratarem de crimes graves que atingem a sociedade, estão entre esses trabalhos.

Em Curitiba, os júris estão sendo realizados de modo presencial, mas sem público e com a adoção de diversos cuidados de ordem sanitária, de modo a evitar a contaminação pela Covid-19. Apesar das medidas de prevenção, a transparência e a publicidade dos atos têm sido asseguradas principalmente pela transmissão ao vivo dos julgamentos pelo canal do TJPR no Youtube

Conforme salienta o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, “o que se pretende é, sem descuidar da saúde de todos, manter a efetivação desse importante serviço público prestado à sociedade paranaense, haja vista sua essencialidade para a proteção da segurança da população e da dignidade da vida”.

O promotor de Justiça Marcelo Balzer Correa, coordenador das Promotorias de Crimes Dolosos contra a Vida de Curitiba, explica que a retomada dos júris ocorreu somente após inúmeras deliberações e observando todas as recomendações e protocolos sanitários para adequar o plenário do Tribunal do Júri à realização dos julgamentos. “Cabe ressaltar que, embora as sessões estejam com restrições à participação do público, todos os princípios vêm sendo respeitados, inclusive o da publicidade, através da plataforma do Youtube (canal do TJPR)”, comenta. Ele acrescenta que o dito princípio não exige auditório, nem plateia, mas garantia de publicidade do ato.

Providências de segurança – Em observância ao protocolo instituído para as sessões presenciais, em Curitiba, todas as pessoas que ingressam no Tribunal do Júri são submetidas à medição de temperatura e higienização das mãos. Os espaços e objetos utilizados também são limpos com álcool e o uso de máscaras é obrigatório, inclusive durante os debates e depoimentos. Com o respeito do necessário distanciamento social, os jurados agora ficam sentados no plenário, local antes destinado ao público.

O promotor de Justiça Fuad Faraj, da 2ª Promotoria do Tribunal do Júri de Curitiba, representou o MPPR no primeiro julgamento realizado na capital após a retomada das atividades presenciais. Ele diz que o júri ocorreu sem imprevistos ou problemas decorrentes das medidas sanitárias adotadas. “O esquema montado permite que os júris sejam retomados, sem a exposição dos envolvidos aos riscos de contágio pelo coronavírus. Há, por óbvio, dificuldades a serem enfrentadas e evoluções a serem conquistadas, mas faremos o que for preciso para cumprir bem e fielmente nossa missão institucional. É importante frisar que, embora os julgamentos pelo Tribunal do Júri não estivessem sendo realizados, o Ministério Público do Paraná e o Tribunal de Justiça do Paraná não paralisaram em nenhum momento suas atividades. Justiça é e deve ser encarada como serviço de natureza essencial e as duas instituições continuaram desenvolvendo suas funções, inclusive com expressivo incremento de sua sua produtividade.”