Ribeirão Claro confirma 2º caso de coronavírus

Comunicamos o 2º caso confirmado de coronavírus em Ribeirão Claro. A infecção ocorreu fora do município, com a realização do exame em laboratório particular, que acusou que o paciente teve a doença. O mesmo já não se encontra mais em período de transmissibilidade. Reforçamos o apelo a todos para que continuem tomando todas as precauções recomendadas como: uso da máscara ao sair de casa, lavar as mãos com água e sabão frequentemente, usar álcool 70%, não participar de aglomerações, manter uma distância de pelo menos 2 metros de outra pessoa, não tocar no rosto antes de limpar as mãos corretamente e ficar em casa.

Se apresentar sintomas como: febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta ou falta de ar, procure atendimento médico.