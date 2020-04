Ribeirão Claro Digital tem aumento de velocidade de internet para 400 Mbps

Crédito da foto Para Divulgação

O Departamento de Informática da prefeitura de Ribeirão Claro anunciou no último final de semana o aumento do link de internet disponibilizada para o programa Ribeirão Claro Digital. O programa que leva internet fibra ótica de ultra velocidade gratuitamente para 100% do perímetro urbano e dezenas de bairros rurais passou de 150 Mbps (Megabites por segundo) para 400 Mbps.

A mudança significa um aumento de 166%. Segundo o chefe do Departamento de Informática da prefeitura, Luiz Henrique Amadeu, além da melhoria considerável na velocidade, o valor pago pelo serviço será menor. “Através da nova licitação, conseguimos gerar para Ribeirão Claro uma economia anual de mais de R$ 38 mil em relação ao contrato anterior, resultando em um aumento significativo por um menor custo”, explicou. “Também iniciamos um novo estudo para interligarmos alguns pontos via fibra óptica e instalar mais torres de distribuição de sinal”, finalizou.