Ribeirão Claro: Homem é encontrado morto em fazenda

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 08h40min e 18h30min na data 13/03 a equipe da Polícia Militar se deslocou em uma fazenda na cidade de Ribeirão Claro , sob a informação de que uma pessoa estaria caída ao chão do lado de fora da residência com ferimentos na cabeça. No local em contato com solicitante, este veio a relatar que chegou pela manhã para buscar pra trabalhar com ele um indivíduo, qual estava morando naquele local, o qual não se fazia presente porém foi encontrado em frente a residência um homem, caído ao chão com ferimentos na cabeça, já sem vida (óbito), na posição fetal, onde fora acionado IML e polícia civil, foram apreendidos alguns objetos na residência pelo policial civil entre eles carregador de tornozeleira eletrônica e celular, uma pedra (possível arma do crime).

Posteriormente, 18h30min, em patrulhamento pelas ruas da cidade no intuito de elucidar os fatos ocorridos na noite anterior sobre o possível homicídio, equipe se deparou com um veículo camionete vermelha boiadeira, onde foi abordado o suspeito do homicídio noite anterior, e que e equipe estava em seu encalço pelo estender do dia, e que estava tentando fugir da cidade, onde condutor da camionete disse que ele estava querendo vender o aparelho de som e pen drive (aparelhos estes q estavam na casa parte da manhã), onde o mesmo foi encaminhado a delegacia após laudo médico para os devidos procedimentos.