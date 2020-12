Ribeirão Claro: Licitação definirá empresa responsável pela reforma da Escola José Gavioli

Photo Credit To Assessoria

O processo licitatório definirá a empresa responsável por executar a reforma completa da Escola Municipal José Gavioli, em Ribeirão Claro. A obra tem orçamento de R$ 400 mil, com recursos liberados pelo governo estadual, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o apoio do deputado federal Sandro Alex e do deputado estadual Cobra Repórter. O objetivo é melhorar a estrutura oferecida aos alunos e resolver os problemas apresentados no telhado.

O processo inicial já foi concluído e a licitação deve acontecer nas próximas semanas. Antes da paralisação das aulas presenciais, todas as crianças matriculadas na escola foram transferidos provisoriamente para o prédio onde funcionava o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Irmã Maria Gotharda Braig.

O prefeito Mario Pereira agradeceu o apoio do governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do deputado Cobra Repórter. “Assim que tomamos conhecimento do problema fomos imediatamente a Curitiba para agilizar a liberação dos recursos para que a obra fosse viabilizada”, lembrou. “Com a conclusão da licitação essa importante obra poderá ser iniciada”, concluiu.