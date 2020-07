Ribeirão Claro – Licitação para construção das primeiras 50 casas aconteceráno dia 26 de agosto

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves Assessor de Comunicação

O processo licitatório que definirá a empresa responsável pela construção das primeiras 50 casas populares, numa parceria entre a prefeitura de Ribeirão Claro e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), acontecerá no dia 26 de agosto, a partir das 14h, em Curitiba. Na segunda fase do programa habitacional, serão construídas 60 moradias, totalizando 110 moradias. As informações constam no edital de Licitação Pública 07/2020, publicado pela companhia em seu site oficial.

O programa habitacional contou com o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior e dos deputados Sandro Alex, Cobra Repórter. A Câmara Municipal autorizou a doação dos terrenos, no Conjunto Habitacional Jácomo Domingues Mio.

O objetivo é diminuir o déficit habitacional e ajudar centenas de famílias a realizarem o sonho da casa própria. As 110 moradias foram obtidas pelo chefe do executivo municipal em audiências com o governador Ratinho Junior e com a direção da Cohapar.