Ribeirão Claro Licitações geram economia de R$ 5,4 milhões em 2019

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Através do trabalho da equipe do Departamento de Licitações, vinculada à Secretaria de Administração e Finanças, a prefeitura de Ribeirão Claro economizou o total de R$ 5,4 milhões em 2019. O valor é resultado de negociações feitas durante os processos licitatórios junto aos fornecedores com o objetivo de gerar o menor impacto possível nos cofres públicos.

De acordo com o chefe do Departamento de Licitações, Mateus Moreton, ações que gerem economia de recursos públicos foram desenvolvidas continuamente durante a gestão atual e são consideradas imprescindíveis pelo prefeito Mario Augusto Pereira.