Ribeirão Claro: Prefeito inaugura gramado do Estádio e Ginásio de Esportes

Photo Credit To Diógenes Gonçalves assessoria

Na última semana, o prefeito de Ribeirão Claro, Mario Augusto Pereira, inaugurou o gramado do Estádio Municipal Pérola do Norte Alcides Benedito de Oliveira (Chula) e a reforma do Ginásio Municipal de Esportes ‘Tonhão’. Os dois locais estão prontos para receber os projetos esportivos apoiados pela prefeitura, além de campeonatos. As duas obras juntas têm orçamento de quase R$ 600 mil.

O Estádio já conta com novo gramado e alambrado e ainda terá a segunda fase da obra que incluirá a reforma dos vestiários, banheiro social, arquibancadas, calçadas, paredes e acessibilidade para possibilitar que portadores de deficiência física possam frequentar o local. O ginásio recebeu rampas para acessibilidade, restauração completa da quadra, banheiros, vestiários, palco, cobertura, fachada, arquibancadas e cozinha.

Para custear as duas reformas, estão sendo utilizados recursos do Ministério do Esporte para o ginásio e de recursos vindos do Governo do Estado (SEDU) no Estádio. As verbas vieram a Ribeirão Claro com a ajuda dos deputados federais Sandro Alex e João Arruda e do deputado estadual Cobra Repórter.

Com as obras, os atletas do município terão à disposição duas estruturas completamente revitalizadas, mais modernas e apropriadas para a prática de atividades esportivas. Os locais têm papel chave para fomentar as modalidades de futebol de campo, futsal, voleibol e tênis de mesa, além de sediar eventos.

O prefeito Mario Pereira destacou a importância das duas obras para dar suporte às ações desenvolvidas pela Secretaria de Esportes. “A população tem duas excelentes estruturas, adequadas à prática esportiva”, explicou. “O ginásio foi construído em 1986 com muito sacrifício, usando recursos próprios e agora poderá ser palco de grandes eventos esportivos novamente”, frisou. “O mesmo acontecerá com o campo, que já conta com gramado novo e terá toda sua estrutura recuperada, com instalação de rampas para acessibilidade”, concluiu.