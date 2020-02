Ribeirão Claro: Ratinho Junior atende solicitação do prefeito Mario e libera mais 60 casas populares

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Atendendo a uma solicitação do prefeito de Ribeirão Claro, Mario Augusto Pereira, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior autorizou a liberação de mais 60 moradias populares que serão construídas em parceria com a Cohapar. Com isso, serão construídas um total de 110 casas populares nos próximos meses no município.

O chefe do executivo tem se reunido constantemente com autoridades estaduais para viabilizar a construção de moradias. O objetivo é diminuir o déficit habitacional e ajudar centenas de famílias a realizarem o sonho da casa própria. Durante a audiência com o governador, Ratinho Junior ligou para o presidente da Cohapar, Jorge Lange, pedindo para que as 60 novas moradias fossem liberadas imediatamente.

Mario comemorou a conquista e agradeceu aos políticos que têm dado apoio aos projetos desenvolvidos durante a gestão atual. “Obrigado governador Ratinho Júnior, obrigado deputado Sandro Alex, obrigado deputado Cobra Repórter e aos vereadores que aprovam os nossos projetos e que nos ajudarão na doação dos terrenos para a construção”, afirmou. “As famílias de nossa cidade agradecem a oportunidade de terem um teto, que Deus lhes pague”, finalizou.