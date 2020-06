Ribeirão Claro recebe duas novas retroescavadeiras no valor de R$ 373,8 mil

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Após convênio entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o município de Ribeirão Claro recebeu hoje (27) duas novas retroescavadeiras. O maquinário foi adquirido através de emendas do ex-senador Roberto Requião e do deputado federal Sandro Alex, com investimento total de R$ 373,8 mil. A solicitação das retroescavadeiras foi feita à SEAB pela Secretaria Municipal de Agricultura através do servidor Douglas Dario.

As retroescavadeiras foram recebidas pelo prefeito Mario Augusto Pereira, a primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho (NRE), o diretor do escritório regional da SEAB em Jacarezinho, Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, os vereadores Eliana Cortez, Aguinaldo Teles, Cocão, Elias Tenório, servidores e representantes da população.

O maquinário será incorporado à frota municipal e utilizado pela prefeitura em serviços voltados à população.

O diretor do escritório regional da SEAB em Jacarezinho, Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, destacou a importância do maquinário para o trabalho feito pela prefeitura. “Espero que essas escavadeiras atendam a agricultura, a psicultura do município que tanto precisam e tão importante para nossa região”, disse.

O prefeito Mario Augusto Pereira falou sobre o trabalho que tem sido feito e das dificuldades em aprovar a terceirização de operadores de maquinário pesado, que ajudaria diretamente na utilização dos dois veículos. “Tá aqui uma prova de que nós corremos atrás das coisas, temos procurado fazer o máximo possível para melhorar a administração pública”, afirmou. “Pena que serão duas máquinas que vão ficar um pouco paradas por falta de operador, pois estamos tendo dificuldade de aprovar a terceirização, uma hora o bom senso vai imperar e vamos conseguir fazer com que as coisas andem”, lamentou. “Gostaria de agradecer o governador Ratinho Junior que tem destinado muitas coisas importantes para nosso município e também ao autores das emendas, o ex-senador Requião e o deputado Sandro Alex”, finalizou.