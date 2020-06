Ribeirão Claro tem primeiro caso de coronavírus confirmado

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves Assessor de Comunicação

A Secretaria de Saúde da prefeitura de Ribeirão Claro confirmou hoje (25) o primeiro caso de coronavírus no município. O contágio aconteceu pelo contato com um familiar com sintomas de gripe que veio ao município no feriado de Corpus Christi. A família e pessoas que tiveram contato com o paciente estão em isolamento e sendo monitoradas pelo Departamento de Epidemiologia.

Em vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura, o prefeito Mario Augusto Pereira, a secretária de Saúde, Thaíse Baggio Paschoal e a chefe do Departamento de Epidemiologia, Elizabeth dos Santos Araújo, informaram a população e pediram cuidados redobrados na prevenção ao covid – 19.

De acordo com a secretária Thaíse Baggio Paschoal, todo protocolo vem sendo aplicado para evitar novas contaminações. “A pessoa encontra-se em isolamento domiciliar, com quadro de saúde estável e sem complicações”, explicou.

“Reiteramos que nesse momento é fundamental que a população mantenha os cuidados que já vem sendo amplamente divulgados, incluindo somente sair de casa em caso de necessidade, usar sempre máscara ao sair de casa e no trabalho, lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, limpar as mãos com álcool 70%, manter uma distância mínima de um metro e meio das pessoas, evitar ao máximo as aglomerações (fazer ou receber visitas, churrascos e reuniões de amigos)”, completou a secretária. “Caso alguém apresente febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta ou falta de ar, procure atendimento médico”, orientou.

O prefeito Mario Pereira pediu para que a população intensifique os cuidados e solicitou a Vigilância Sanitária que notifique novamente todos os estabelecimentos comerciais, em especial os bares. “Rezei muito para que esse dia não chegasse, mas acabou acontecendo e vamos ter que nos cuidar ainda mais”, declarou. “A contenção do coronavírus depende de cada um de vocês”, concluiu.