Rocam apreende drogas, arma e munições em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Assessoria PM

Nesta quarta-feira (24), equipe Rocam recebeu informação de que em determinada localidade, em Santo Antônio da Platina, um homem estaria com drogas e uma arma de fogo. O suspeito, também teria envolvimento com criminosos presos nas últimas semanas com armas e drogas no município.

Com apoio da Rádio Patrulha, os policiais da Rocam deslocaram até a rua José Sanches Garcia – bairro Aparecidinho 2, onde a residência foi abordada e, em vistoria, encontrado uma mala com dez tabletes e meio de maconha (10,070 kg), uma espingarda calibre 28, marca Amadeo Rossi; dez munições intactas de calibre .38; duas munições intactas de calibre 380; um estojo deflagrado, calibre .44; um videogame Xbox One com controle, de cor branca; um par de coturno; dois coletes salva-vidas; um colete balístico, sem numerações aparentes; uma agenda de cor preta com anotações de possível tráfico de entorpecentes; uma guilhotina artesanal; R$ 95,90 em moedas diversas e uma balança de precisão.

A PM salienta que contra o suspeito há diversas denúncias de seu envolvimento com o narcotráfico, e por isso já foi identificado. O entorpecente e os objetos foram entregues à autoridade competente.

O comandante do 2º BPM, major Emerson Castelo Branco Oliveira, parabenizou os policiais e destacou a importância das denúncias aliada ao trabalho desenvolvido pela inteligência da Polícia Militar do Paraná.