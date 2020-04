Rocam intensifica policiamento em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Assessoria PM

A equipe Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina intensificou o policiamento ostensivo na cidade, por meio da Operação Saturação, que visa primordialmente localizar motocicletas furtadas ou roubadas, organizar o trânsito, e patrulhar próximo a áreas bancárias e lotéricas, onde há grande aglomeração de pessoas.

De acordo com a PM, na terça-feira (28) foram abordados vários motociclistas, incluindo alguns mototaxistas. A operação resultou na retenção de 11 motocicletas que estavam com escapamentos adulterados ou sem filtros. Sendo que após a abordagem, todas as irregularidades foram sanadas.

Um adolescente foi encaminhado à 38ª Delegacia Regional de Polícia por conduzir veículo sem habilitação.

O comandante da 4ª Cia PM, capitão Marcos Alarcon, disse que essas operações serão constantes, a fim de trazer mais segurança e tranquilidade a população.