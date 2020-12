Sancionada a leia que cria o Circuito Cicloturístico do Norte Pioneiro

Photo Credit To Com a nova lei, o incentivo ao uso da bicicleta e ao turismo ecológico passa a beneficiar 22 cidades da região. Créditos: Lobi Cicloturismo - turismo.gov.br

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) sancionou a lei 20.367, de autoria dos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB) e Goura (PDT), que cria o Circuito Cicloturístico do Norte Pioneiro. Com a nova lei, o incentivo ao uso da bicicleta e ao turismo ecológico passa a beneficiar 22 cidades da região, com recursos naturais que atraem milhares de visitantes anualmente.

“Agora é lei! O Circuito Cicloturístico valoriza a cultura e os atrativos naturais da região de Cornélio Procópio e municípios vizinhos, promove a melhoria da saúde e bem-estar por meio da promoção do lazer e da atividade física, o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e a movimentação da economia regional além de promover mobilidade e acessibilidade”, disse o deputado.

Segundo Romanelli, as prefeituras vão definir o traçado da rota que fará parte do Circuito, de forma integrada com as rotas já existentes. Os municípios vão mapear e divulgar os atrativos e produtos turísticos existentes, tais como monumentos históricos, atrativos naturais, hospedagens, locais para alimentação e hidratação, bicicletarias, paraciclos e bicicletários e unidades de saúde.

Rotas – As cidades também deverão disponibilizar informações e oferecer matérias das rotas, atrativos e produtos turísticos em meios de comunicação físicos e virtuais, como mapas, cartilhas, certificados, passaportes, sites e aplicativos.

“Os municípios vão poder se organizar melhor para que os diversos recursos naturais da região sejam ainda mais atraentes. O Norte Pioneiro tem belezas naturais que se destacam no Brasil e no exterior. Agora, com a sanção da lei, será um incentivo a mais para atrair investimentos e empreendimentos turísticos”, completou Romanelli.

Integram o Circuito Cicloturístico do Norte Pioneiro os municípios de Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Nova Fátima, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.