Sanepar mantém desinfecção de hospitais e asilos da região

Crédito da foto Para Aplicação de hipoclorito de sódio forma camada protetora contra contaminação - Divulgação

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) dará continuidade à ação de limpeza e desinfecção dos entornos de hospitais e asilos no mês de junho. A iniciativa de combate ao coronavírus, que teve início em abril e foi ampliada em maio, beneficiou 26 municípios e 85 entidades nas regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná.

A aplicação do hipoclorito de sódio cria uma camada protetora nos locais onde a desinfecção é realizada. Nos locais de maior circulação de pessoas e de risco de contágio, a aplicação é repetida a cada sete ou 10 dias. A ação de desinfecção em hospitais e asilos envolve, além da Sanepar, profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e Polícia Militar.

Os municípios do Norte Pioneiro que receberam a ação de desinfecção de hospitais e asilos são: Cornélio Procópio, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Salto do Itararé, Santana do Itararé e Conselheiro Mairinck.