Sanepar vai investir R$ 258 milhões em 14 municípios e Jacarezinho está na lista

Photo Credit To Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) deve receber do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) um montante no valor de R$ 258 milhões para investimentos em obras de infraestrutura sanitária em 14 municípios do estado incluindo Jacarezinho no Norte pioneiro.

De acordo com informações da Agência Estadual de Notícias (AEN), os valores que serão direcionados ao município de Jacarezinho não foram divulgados, mas devem ser aplicados pela Sanepar no desenvolvimento de projetos de água e esgoto para angariação de recursos e realização de obras futuras.

A maior parte do montante, R$ 200 milhões, será investida na Região Metropolitana de Curitiba beneficiando cerca de 1,5 milhões de pessoas. Já outros R$ 43 milhões serão aplicados em obras de melhorias no abastecimento de água em Piraquara. O restante da verba será destinado para a elaboração de projetos que, além de Jacarezinho, devem contemplar Curitiba, Região Metropolitana, Cascavel, Irati, Mandaguari, Paiçandu, Paranavaí e Palmas.

Já os recursos que serão aplicados em estações elevatórias, estações de tratamento e pós-tratamento, tubulações e ligações nos municípios de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Colombo, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Negro e São José dos Pinhais.