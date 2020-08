Santa Casa de Ribeirão Claro recebe novo ventilador

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves Assessor de Comunicação

A Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Claro recebeu um novo ventilador para atendimento aos pacientes. A liberação do equipamento foi confirmada através de ofício enviado pelo Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde da prefeitura de Ribeirão Claro. O ventilador é importante para fortalecer a estrutura do centro médico e auxiliar no transporte de pacientes com insuficiência respiratória, causada por Covid-19 e outras doenças.

O aparelho da marca Magnamed atendeu à solicitação da prefeitura através do ofício número 098/2020, enviado pelo prefeito Mario Augusto Pereira. Nos próximos dias chegará ao município o Termo de Doação do equipamento, oficializando a incorporação do equipamento à Santa Casa.

O prefeito Mario Pereira agradeceu ao governo federal, ao Ministério da Saúde e ao deputado federal Pedro Lupion pela liberação do equipamento para Ribeirão Claro. “Muito obrigado em nome da Santa Casa e de todos os ribeirão-clarenses”, concluiu.