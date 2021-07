“A Santa Casa é essencial para Jacarezinho”, destaca Nilton Stein

Crédito da foto Para Assessoria

O vereador de Jacarezinho Nilton Stein destacou nesta semana que a Santa Casa é essencial para o município e todo o Norte Pioneiro. A informação foi falada durante participação do Presidente da Santa Casa Nilton José de Souza na sessão da Câmara.

“Sabemos o trabalho sério que a Santa Casa faz”, enfatiza Nilton Stein. Ele ainda destacou que seria importante que o município pudesse abrir a Unidade Básica de Saúde do bairro Aeroporto até as 22 horas para desafogar o atendimento no Pronto Socorro.

“O bairro Aeroporto é um dos mais populosos de nossa cidade. Maior que muitas cidades. Isto auxiliaria o atendimento aos pacientes que estariam mais próximos de sua casa e com certeza um atendimento mais rápido”, argumenta.

Outro ponto ressaltado pelo vereador Nilton Stein a mudança na entrada do Pronto Atendimento e no Pronto Socorro. “As pessoas que procuram o atendimento naquele espaço ficam esperando sua vez. Por ser referência, muitas vezes chegam ambulâncias e o SAMU com feridos ficando mais traumatizante ainda. Com entradas separadas para estes veículos iria auxiliar e muito”, comenta.

O Presidente da Casa Nilton José de Souza ressaltou que existe um projeto de ampliação para o espaço que funciona o Pronto Socorro. Além disto, o atendimento aos sábados, domingos e após às 17 horas aumenta consideravelmente.