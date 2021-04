Santo Antônio acumula mais dois óbitos por covid no fim de semana

Photo Credit To Pixabay

O município de Santo Antônio da Platina registrou mais duas mortes por Covid-19 no fim de semana, chegando à marca de 80 óbitos por complicações da doença.

Maria S G, 83 anos, faleceu no sábado (17), no Hospital Nossa Senhora da Saúde, e José J.C, 66 anos, no domingo (18).

O número de casos ativos na cidade voltou aumentar e, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no domingo, agora totalizam 444 infectados, destes 20 estão hospitalizados. Já em relação aos casos suspeitos houve queda no período e são 123 em investigação.

O boletim epidemiológico de domingo ainda mostra 79 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia porque a Secretaria Municipal de Saúde aguarda declaração de óbito.