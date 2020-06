Santo Antônio chega a 28 casos de Covid-19; números disparam na região

Crédito da foto Para 70% dos leitos da UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro estão ocupados - Foto: Antônio de Picolli

Boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (17) mostra que o número de casos positivos de Covi-19, em Santo Antônio da Platina, aumentou de 26 para 28 nas últimas 24 horas. Os dados revelam ainda 133 casos em investigação, 295 descarados e sete pacientes recuperados da doença na cidade. De acordo com as autoridades, muitos moradores ainda desrespeitam as regras sanitárias e o distanciamento social, provocando a disseminação da doença em toda a região.

Os casos de coronavírus dispararam no Norte Pioneiro nos últimos dias, e preocupa os organismos de saúde. Em Guapirama, por exemplo, já são 22 casos positivos de Covid-19. Ibaiti contabiliza 15 casos da doença. O município de Jacarezinho totaliza 30 casos de coronavírus. Em Carlópolis, o número de pacientes infectados chegou a 26 nesta quarta-feira.

Entre os secretários municipais de saúde, é unânime a falta de conscientização por parte da população sobre a importância em se manter o distanciamento social. Muitos moradores insistem em promover festas com aglomerações de pessoas, aumentando o risco da disseminação da doença.

Os reflexos são percebidos nas lotações dos leitos hospitalares nos municípios e no Hospital Regional do Norte Pioneiro, que já opera com 70% de ocupação da Unidade de Tratamento Intensivo construída para tratamento da Covid-19.