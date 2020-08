Santo Antônio da Platina: Gato é estrangulado até a morte e crime revolta moradores

Crédito da foto Para Imagem google imagens

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para identificar a pessoa que estrangulou um gato até a morte na rua Pedro Claro de Oliveira, em Santo Antônio da Platina.

O animal foi encontrado pendurado em um gradil usado como protetor de árvore, na manhã desta sexta-feira (7), e as imagens viralizaram na internet causando comoção e revolta nos moradores, que cobram punição ao responsável pela barbárie.

De acordo com o delegado Rafael Guimarães, a Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Veja abaixo o que diz a lei:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Imagens que possam ajudar a polícia na identificação do autor do crime podem ser entregues na 38ª Delegacia Regional de Polícia. Mais informações através do telefone (43) 3534-8900.

