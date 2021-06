Santo Antônio da Platina registra mais duas mortes por Covid-19 nesta segunda-feira

Crédito da foto Para Pixabay

O município de Santo Antônio da Platina registrou mais duas mortes por complicações da Covid-19 nesta segunda-feira (14). Luzia S. L. 45 anos, faleceu em Arapongas/PR, e Leopoldino A., 75 anos, no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na noite de domingo (13) pela Secretaria Municipal de Saúde, 424 moradores estão com o vírus ativo (24 hospitalizados e 400 em monitoramento domiciliar), e 124 casos suspeitos são investigados no Lacen.

O informe ainda mostra 121mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, porém, a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o recebimento de Declarações de Óbito para atualizar os dados.