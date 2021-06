Santo Antônio da Platina registra mais duas mortes por covid nas últimas 24 horas

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Em menos de 48 horas, cinco pessoas morreram no município em decorrência do coronavírus.

O informe mostra 124 mortes no município por complicações da doença desde o início da pandemia, no entanto, a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o recebimento de Declarações de Óbitos para atualizar os dados.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira informa 431 casos ativos de Covid-19 (22 hospitalizados) e 180 casos suspeitos em investigação no Laboratório Central do Estado.

O município de Santo Antônio da Platina registrou mais duas mortes por complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas. Ondina Bitencourt de Oliveira, 58 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (16), em Arapongas/PR, e Noel de Lima Fonseca, 64 anos, durante a tarde no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina/PR.

