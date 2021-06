Santo Antônio da Platina registra mais uma morte por Covid-19

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

O boletim epidemiológico de segunda-feira (21) informa 412 casos ativos de Covid-19 na cidade (23 hospitalizados) e 128 em investigação no Laboratório Central do Estado.

O município de Santo Antônio da Platina/PR registrou mais uma morte por complicações da Covid-19. Luciana G.D, 61 anos, faleceu nesta terça-feira (22) no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

