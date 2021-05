Santo Antônio da Platina registra mais uma morte por Covid-19

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Com mais uma morte, o município agora totaliza 103 óbitos em decorrência da Covid-19.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na noite de ontem (20) pela Secretaria Municipal de Saúde, 428 moradores estão com o vírus ativos (23 hospitalizados) e 249 casos suspeitos são investigados pelo Lacen.

O município de Santo Antônio da Platina registrou mais um óbito por complicações da Covid-19. Lázaro Celetisno de Barros, 74 anos, faleceu na noite de ontem (19), no Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Fonte do post: Tá no Site com Junior Queiroz