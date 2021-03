Santo Antônio da Platina registra três mortes por coronavírus em menos de 24 horas

Photo Credit To Portaltanacidade

O município de Santo Antônio da Platina registrou três morte por complicações da Covid-19, somente nas últimas 24 horas. De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (16) pela Secretaria de Saúde, a cidade agora acumula 42 morte em consequência da doença.

O informe mostra dados alarmantes que indicam a disseminação do vírus na cidade, que contabiliza 311 casos ativos da Covid-19 (14 hospitalizados) e 313 em investigação.

Desde o início da pandemia, 1.815 pessoas testaram positivo para Covid-19 no município. Destas 1.462 se recuperaram.

SAÚDE EM COLAPSO

O cenário é caótico na região. Os números mostram que a saúde entrou colapso no Norte Pioneiro. Os 14 leitos de UTI no Hospital Regional do Norte Pioneiro para tratamento exclusivo a pacientes com Covid-19, e o único disponibilizado na Santa Casa de Jacarezinho, estão ocupados.

RECORDE DE MORTES

Nesta terça-feira o Brasil registrou recorde de mortes em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Foram 2.841 óbitos somente nas últimas 24 horas. O País acumula 282.127 óbitos desde o início da pandemia