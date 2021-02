Santo Antônio e Jacarezinho operam com 90% da taxa de ocupação em UTI

Photo Credit To Portaltanacidade.com

A taxa de ocupação de leitos no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina/PR, preocupa as autoridades a exemplos do ocorre em todo o Paraná. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, 90% das vagas na Unidade de Terapia Intensiva estão ocupadas e 100% dos leitos de clínica médica. Cenário igual é registrado pela 19ª Regional de Saúde na Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

Com a rede no limite e ocupação de leitos de UTI acima dos 90% em todo o Estado, o governador Ratinho Junior vai anunciar nesta sexta-feira (25), novas medidas de combate ao coronavírus no estado.

Uma coletiva de imprensa foi convocada para 11 horas da manhã e deve fazer um panorama do atual momento de pandemia no estado. Além de Ratinho, o secretário Beto Preto também vai participar do anúncio.

As novas medidas de combate à pandemia acontecem em um momento de preocupação. Segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde, na manhã desta quinta-feira eram 441 pacientes aguardando por um leito específico para a Covid-19. Destes, 150 esperavam por uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enquanto outros 291 por um leito de enfermaria.