Santo Antônio registra mais dois óbitos e chega a 100 mortes por coronavírus

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira (10), o município tem 374 casos ativos de Covid-19 (20 hospitalizados) e 134 em investigação.

O município de Santo Antônio da Platina chegou nesta terça-feira (11) à marca de 100 óbitos por complicações da Covid-19, após a confirmação de mais duas mortes em decorrência da doença. Zenilda Martins, 59 anos, faleceu no Pronto-Socorro Municipal, e Adilson Lucas, 46 anos, em um hospital de Londrina.

Fonte do post: Tá no Site com Junior Queiroz