Santo Antônio ultrapassa marca de cinco mil infectados com três óbitos em 12 horas

Crédito da foto Para Pixabay

A disseminação da Covid-19 está fora de controle em Santo Antônio da Platina. Nesta quarta-feira (2), o município ultrapassou a marca de cinco mil infectados e registrou mais três óbitos por complicações da doença em menos de 12 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico 5.075 pessoas testaram positivo para o coronavírus desde o início da pandemia, destes 4.380 se recuperaram.

O município tem 582 casos ativos da doença (25 hospitalizados), e 264 casos suspeitos são investigados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Entre a noite de terça e manhã desta quarta-feira, mais três mortes por Covid-19 foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Jarete Rodrigues de Oliveira, 67 anos, faleceu no Hospital Nossa Senhora da Saúde; Fernando A C, 39 anos, no Hospital Regional do Norte Pioneiro; e Antônio C. A, 64 anos, em Arapongas.

O informe de quarta-feira (2) mostra 113 óbitos por coronavírus na cidade desde o início da pandemia, no entanto, a Secretaria municipal de Saúde aguarda o recebimento de Declarações de Óbito para atualizar os dados. O município acumula 117 mortes em decorrência do vírus.

Sem controle

A propagação da Covid-19 está fora do controle das autoridades sanitárias em Santo Antônio da Platina. A secretária municipal da Saúde, Gislaine Galvão, reforçou sobre a importância da conscientização das pessoas para frear a disseminação da doença na cidade. “Os números de casos ativos e suspeitos e de mortes nos últimos dias revelam o caos no enfrentamento à pandemia. As pessoas precisam se conscientizar que a única forma de vencermos a doença é com a vacinação e o cumprimento das medidas restritivas. Temos um feriado nesta quinta-feira, e precisamos fazer o dever de casa”, adverte Gislaine.