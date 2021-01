Saúde confirma 3.743 novos casos e 55 mortes pela Covid-19 no Paraná

Photo Credit To Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (20) 3.743 novos casos confirmados e 55 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 508.348 casos confirmados e 9.114 mortos em decorrência da doença.

Os casos divulgados nesta quarta-feira são de janeiro de 2021 (3.489) e dos seguintes meses de 2020: junho (4), julho (7), agosto (4), setembro (2), outubro (4), novembro (57) e dezembro (176).

Internados

1.337 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.115 pacientes em leitos SUS (574 em UTI e 541 em leitos clínicos/enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.397 pacientes internados, 512 em leitos UTI e 885 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Mortes

A secretaria estadual informa a morte de mais 55 pacientes. São 26 mulheres e 29 homens, com idades que variam de 33 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 6 de julho de 2020 a 20 de janeiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (6), Ponta Grossa (4), Cascavel (3), Campo Largo (2), Cornélio Procópio (2), Foz do Iguaçu (2), Maringá (2), Rolândia (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Andirá, Araucária, Assaí, Cambé, Campo Magro, Campo Mourão, Chopinzinho, Diamante D’Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Guaratuba, Ibiporã, Imbituva, Irati, Itaipulândia, Itambaracá, Jaguariaíva, Loanda, Londrina, Mangueirinha, Marumbi, Matelândia, Pérola, Piraí do Sul, Primeiro de Maio, Quitandinha, Realeza, Santa Mariana, São Miguel do Iguaçu, Sertaneja, Telêmaco Borba, Terra Boa e Tibagi.