Saúde confirma 3ª morte por covid em Santo Antônio em menos de 12 horas

Crédito da foto Para Portaltanacidade

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no fim na manhã desta quarta-feira (2), a terceira morte por complicações da Covid-19, em Santo Antônio da Platina, em menos de 12 horas. Fernando Alves Cantijo, 39 anos, faleceu nesta madrugada no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Na noite de ontem (1º), Jarete Rodrigues de Oliveira, 67 anos, faleceu no Hospital Nossa Senhora da Saúde. Poucas horas depois, já na madrugada desta quarta-feira, Antônio Carlos de Abreu, 64 anos, morreu em Arapongas em consequência da doença.

O último boletim epidemiológico divulgado na terça-feira informa 571 casos ativos de Covid-19 na cidade (27 hospitalizados) e 229 em investigação no Laboratório Central do Estado (Lacen).

O informe ainda mostra um total de 109 mortes em decorrência do vírus, porém, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda o recebimento de Declarações de Óbito para atualizar os dados. Agora são 117 mortes pela doença na cidade em Santo Antônio da Platina.