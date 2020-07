Saúde confirma 5ª morte por complicações da Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa Google

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã desta quarta-feira (22), a quinta morte por complicações da Covid-19, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, trata-se de um paciente de 55 anos, com comorbidades, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

A quinta da vitima da Covid-19 no município será sepultada na manhã desta quarta-feira.

Boletim epidemiológico Conforme o boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde de ontem (21), 217 moradores testaram positivos para a Covi-19 no município e há 142 casos em investigação. Do total de infectados pela doença, 165 estão recuperados e até então 48 estavam ativos (três hospitalizados e 45 em isolamento domiciliar).

Até o momento foram realizados 1.624 exames no município, dos quais 1.265 testaram negativo para a doença.