Saúde confirma mais 2.399 casos e 28 mortes pela Covid-19 no Paraná

Crédito da foto Para Pixabay

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (30) mais 2.399 casos confirmados e 28 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.86.288 casos confirmados e 26.250 óbitos.

Internados

O informe relata que 2.900 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.224 pacientes em leitos SUS (979 em UTI e 1.245 em enfermaria) e 676 em leitos da rede particular (346 em UTI e 330 em enfermaria).

Há outros 2.986 pacientes internados, 1.104 em leitos UTI e 1.882 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Mortes

A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 28 pacientes. São 12 mulheres e 16 homens, com idades que variam de 0 a 90 anos. Os óbitos ocorreram de 24 de maio de 2021 a 30 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Guarapuava (8), Cascavel (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Adrianópolis, Ampére, Assis Chateaubriand, Coronel Vivida, Guaíra, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Mariluz, Maringá, Palmas, Rio Azul, Santa Tereza do Oeste, São Jorge d’Oeste, São José dos Pinhais, Tapejara, Terra Roxa, Uraí, Vera Cruz do Oeste.