Saúde confirma primeiro caso positivo de coronavírus em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Paciente está internado no Hospital Regional do Norte Pioneiro - Foto: Antônio de Picolli

A Secretaria de Saúde de Santo Antônio da Platina confirmou na tarde desta sexta-feira (8) o primeiro caso positivo de coronavírus no município. De acordo com a chefe da Pasta, Gislaine Galvão, trata-se de um homem de 67 anos que está internado no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Conforme a secretária, o paciente não está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele apresentou os sintomas da doença no último domingo (3), e ao menos três pessoas da família estão sendo monitorados pelo Departamento de Vigilância em Saúde.

“Não há motivo para pânico, devemos, porém, redobrar os cuidados com a higiene das mãos, fazer uso de máscaras e, só sair de casa se realmente houver necessidade”, adverte Gislaine.

Na tarde de quinta-feira (7) um paciente de São José da Boa Vista, atendido pela Secretaria de Saúde de Wenceslau Braz testou positivo para Covid-19 na Unidade de Terapia intensiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro. Conforme apurou a reportagem, também na noite de quinta-feira a UTI do HRNP receberia um paciente de Figueira que testou positivo para coronavírus. Outros dois leitos da unidade também estão ocupados por pacientes da região que ainda aguardam pelo resultado dos exames para confirmar ou descartar a doença.

Em Ribeirão do Pinhal subiu para oito o número de casos positivos de coronavírus. O município já registra um óbito por Covid-19 e aguarda os resultados de exames de outros 20 casos suspeitos.

Na noite da última segunda-feira (4), quando a Secretaria de Saúde confirmou seis casos de coronavirus no município, o prefeito Wagner Martins (PHS) anunciou o fechamento do comércio por período mínimo de 15 dias e bloqueios nos acessos e saídas da cidade.

“A gente não esperava que o vírus fosse se espalhar numa velocidade tão grande. Até a semana passada tínhamos um caso confirmado, e nenhum óbito. Porém, em apenas uma semana a doença evoluiu muito rápido, e por isso estamos tomando medidas drásticas e imediatas. Em poucos dias pode ser que a gente não consiga mais conter o vírus”, avalia Martins.

O município de Abatiá também tem um caso positivo de coronavírus e um caso em investigação.