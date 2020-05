Saúde confirma segundo caso positivo de coronavírus em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para EBC

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina confirmou na noite desta sexta-feira, 15, o segundo caso positivo de Covid-19 na cidade.

De acordo com a secretária da pasta, Gislaine Galvão, trata-se de uma mulher de 55 anos, assintomática, que se encontra em isolamento domiciliar sendo monitorada pelo Departamento de Vigilância em Saúde.

“A paciente se propôs a realizar um teste de forma voluntária oferecido pela 19ª Regional de Saúde e o resultado foi positivo para Covid-19, mas ela está clinicamente bem e o caso é monitorado pela Secretaria de Saúde”, explica Gislaine.

Na sexta-feira da semana passada, dia 8, o município de Santo Antônio da Platina registrava o primeiro caso de coronavírus, um paciente de 67 anos. O idoso chegou a ser internado no Hospital Regional do Norte Pioneiro, mas recebeu alta médica no dia seguinte e foi para o isolamento domiciliar sendo monitorado por profissionais da saúde.