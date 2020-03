Saúde descarta casos suspeitos de coronavírus em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

A 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, bem como a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina informaram na manhã deste sábado (14) que não há casos suspeitos de coronavírus nos dois municípios.

Uma nota disseminada por meio de redes sociais na internet ‘informa’ sobre o monitoramento de dois pacientes, um em cada município, que teriam apresentado sintomas da doença e estariam em isolamento domiciliar à espera de exames do Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen).

Apesar de reconhecer a possibilidade real do surgimento de casos suspeitos de coronavírus no Norte Pioneiro em razão da pandemia da doença, os organismos de saúde tratam a referida nota como Fake News.