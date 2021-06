Saúde divulga 13.582 novos casos e 42 óbitos pela Covid-19 no Paraná

Crédito da foto Para Reprodução

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (21) mais 13.582 casos e 42 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.210.584 casos confirmados e 29.870 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (16), fevereiro (85), março (72), abril (105), maio (5.892) e junho (7.396) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: agosto (1), setembro (1), outubro (1) novembro (5) e dezembro (8).

INTERNADOS – O informe relata que 2.403 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 1.913 em leitos SUS (946 em UTI e 967 em enfermaria) e 490 em leitos da rede particular (259 em UTI e 231 em enfermaria).

Há outros 2.866 pacientes internados, 1.123 em leitos UTI e 1.743 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

ÓBITOS – A secretaria estadual da Saúde informa a morte de mais 42 pacientes. São 20 mulheres e 22 homens, com idades que variam de 31 a 96 anos. Os óbitos ocorreram de 09 de setembro de 2020 a 21 de junho de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em Telêmaco Borba (8), Arapongas (3), Curitiba (3), Pinhais (3), Rio Negro (3), Colombo (2) e São José dos Pinhais (2).

O informe registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alto Piquiri, Ampére, Antônio Olinto, Capitão Leônidas Marques, Irati, Japurá, Maringá, Mauá da Serra, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Piraquara, Santa Tereza do Oeste, São Jorge d’Oeste, São Pedro do Ivaí, Terra Boa, Toledo e Vera Cruz do Oeste.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.480 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 168 pessoas morreram.

Confira o informe completo.