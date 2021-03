Saúde informa mais duas mortes por coronavírus em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Portaltanacidade

A Secretária Municipal de Saúde informou na noite de ontem (13) mais duas mortes por complicações da Covid-19, em Santo Antônio da Platina. Trata-se de um homem de 56 anos, que faleceu na quinta-feira (11) em Jacarezinho, e uma mulher de 69 anos que morreu neste sábado (13), no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

De acordo com secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, a morte do homem de 56 anos, identificado pela reportagem apenas como Alfredo (38ª vítima da Covid-19 em Santo Antônio da Platina) havia sido registrada de forma errada como morador de Jacarezinho. “Familiares informaram o endereço da empresa do paciente em Jacarezinho, mas ele morava em Santo Antônio da Platina. O erro foi percebido e corrigido”, explica Gislaine.

A 39ª vítima da doença no município é Célia dos Santos Barbosa, 69 anos. Ela estava internada no Hospital Regional do Norte Pioneiro e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tinha comorbidades. A paciente faleceu às 17h45.