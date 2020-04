Saúde inicia distribuição de máscaras em Ribeirão Claro

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

A equipe coordenada pela Secretaria de Saúde da prefeitura de Ribeirão Claro iniciou hoje (28) a distribuição de máscaras de tecido. O trabalho foi iniciado por volta das 8h30, no quiosque da praça Rui Barbosa, com a participação da secretária de Saúde, Thaíse Baggio Paschoal e servidores públicos municipais. A ação faz parte do programa de combate ao coronavírus desenvolvido pelo executivo municipal com o objetivo de evitar a disseminação da doença em Ribeirão Claro.

Na primeira fase do trabalho estão sendo distribuídas 1.150 máscaras de tecido doadas pela Santos & Santos Serviços Têxteis. Estão sendo priorizados inicialmente os beneficiários do programa Bolsa Família e, em seguida, a entrega incluirá o restante da população. A entrega será concluída às 17h.