Saúde monitora três casos suspeitos de coronavírus em Ourinhos

Uma menina de apenas três anos, uma irmã e a mãe da criança são monitoradas por médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ourinhos (SP), após serem diagnosticadas na tarde desta quinta-feira (5) com sintomas de coronavírus.

Conforme apurou a TV SAN HD, a família chegou recentemente da Inglaterra e apresentou sinais característicos da doença. A unidade foi isolada e os casos são observados por profissionais da área médica, que devem se pronunciar sobre o assunto nas próximas horas.

Entretanto, ainda de acordo com a imprensa local, não há motivos para pânico, tendo em vista tratar-se de protocolo médico para investigação de suspeita da doença.

Casos confirmados

O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta quinta-feira (5) mais quatro casos de coronavírus no Brasil, totalizando seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, o caso confirmado no Espírito Santo entrará no banco de dados do ministério nas próximas horas, mas já está confirmado.

O caso do Espírito Santo é uma mulher de 37 anos, com histórico de viagem. Além disso, existe um caso confirmado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas o ministério aguarda a contraprova para confirmar oficialmente. Assim, o Brasil tem 636 casos suspeitos e oito confirmados.