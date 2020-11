Saúde registra aumento nos casos positivos e suspeitos de Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Pixabay

Após algumas semanas de estabilidade, período em que o município de Santo Antônio da Platina chegou a registrar apenas dois casos positivos de Covid-19 e menos de 15 suspeitos, o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que houve crescimento da doença na cidade.

De acordo com o informe, 13 pessoas estão infectadas pelo vírus no município (todas em isolamento domiciliar) e 42 casos suspeitos estão sob investigação no Laboratório Central do Estado (Lacen).

O município contabiliza 377 casos positivos da doença, dos quais 355 estão recuperados da doença. Nove pessoas morreram por complicações da Covid-19 em Santo Antônio da Platina.