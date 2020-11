Saúde suspende cirurgias eletivas no SUS e particular por 30 dias em todo o Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde anunciou que vai suspender por 30 dias a realização de cirurgias eletivas no Paraná. Cirurgias eletivas são aquelas não urgentes, marcadas com antecedência.A determinação, publicada por meio da Resolução Sesa nº 1412/2020, tem validade a partir do dia 1º de dezembro de 2020 e poderá ser estendida ou reduzida de acordo com a situação epidemiológica e a taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria no Estado.

A nova Resolução não se aplica aos procedimentos de cardiologia, oncologia e nefrologia. Como também não suspende os exames considerados necessários, em caráter de urgência, pelo médico prescritor, procedimentos realizados em âmbito ambulatorial e outros procedimentos os quais, a critério médico, sejam considerados de urgência ou emergência.

A norma regra foi imposta considerando o crescimento agudo de casos confirmados de Covi-19 no Estado e a elevada ocupação dos leitos de UTI e enfermaria, conforme boletim diário vinculado ao Ministério da Saúde.

Curitiba

Na terça-feira (24), a prefeitura de Curitiba já havia publicado um decreto suspendendo temporariamente a realização de cirurgias e procedimentos eletivos em hospitais públicos e privados da cidade. A decisão foi tomada após comunicados de hospitais da rede complementar de saúde sobre a lotação de leitos hospitalares.

As cirurgias eletivas nos hospitais credenciados ao SUS em Curitiba já estavam suspensas desde o dia 17 de novembro. Com a publicação do Decreto Municipal 1580 a medida passou a valer também para os hospitais particulares da cidade. Agora, veio o decreto estadual estendendo a suspensão das cirurgias eletivas durante todo o mês de dezembro.