Secretaria da Saúde atualiza para 557.856 total de casos confirmados de Covid-19

Photo Credit To AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (4) mais 3.279 novos casos confirmados e 58 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 557.856 diagnósticos e 10.169 óbitos em decorrência da doença.

Os casos divulgados nesta quinta-feira são de fevereiro (2.589) e janeiro de 2021 (512) e dos seguintes meses de 2020: abril (1), junho (2), julho (14), agosto (4), setembro (1), outubro (1), novembro (28) e dezembro (127).

INTERNADOS – Informe relata que há 1.332 pacientes com diagnóstico confirmado internados. São 1.110 pacientes em leitos SUS (609 em UTI e 501 em enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).

Há outros 1.236 pacientes internados, 487 em UTI e 749 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria Estadual da Saúde informa a morte de mais 58 pacientes. São 27 mulheres e 31 homens, com idades que variam de 32 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de agosto de 2020 a 4 de fevereiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Fazenda Rio Grande (6), Pinhais (6), Almirante Tamandaré (3), Cruzeiro do Oeste (2), Itaperuçu (2), Santa Terezinha de Itaipu (2), São José dos Pinhais (2).

Também foram registradas uma morte em cada um dos municípios de Andirá, Antonina, Apucarana, Araruna, Bandeirantes, Bom Sucesso, Campo Largo, Capitão Leônidas Marques, Castro, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Diamante do Norte, Figueira, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jesuítas, Kalore, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mandaguari, Matinhos, Missal, Palotina, Paranacity, Parananguá, Paranavaí, Pinhalão, Ponta Grossa, Rio Negro, Rolândia, Santo Antônio do Sudoeste, São Mateus do Sul e União da Vitória.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 4.201 casos de residentes de fora, com 79 pessoas que foram a óbito.

Total de exclusões: 3 casos de não residentes no Paraná.

Um caso confirmado (F,44) no dia 11/01/2021 em Novo Hamburgo (RS) foi excluído por erro de notificação

Um caso confirmado (F,45) no dia 15/01/2021 em Uberaba (MG) foi excluído por erro de notificação

Um caso confirmado (F,76) no dia 10/01/2021 em Crissiumal (RS) foi excluído por erro de notificação