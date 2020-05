Cambará confirma primeiro caso positivo de coronavírus

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google Foto: Medical photo created by freepik - www.freepik.com

A Secretaria Municipal de Saúde de Cambará informou na tarde desta quinta-feira (14) o primeiro caso positivo de Covid-19 na cidade. Trata-se de uma idosa de 67 anos, cujo resultado foi confirmado por meio de teste rápido e a amostra encaminhada para análise do Laboratório Central do Estado (Lacen). Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o Norte Pioneiro contabiliza 33 casos positivos de coronavírus e cinco óbitos provocados pela doença.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município investiga mais um caso suspeito e 25 moradores são monitorados pelo Departamento Municipal de Vigilância em Saúde. 104 casos foram descartados até o momento.

O secretário da pasta, Francisco Peres dos Reis, disse que a paciente que testou positivo para Covid-19 está internada, porém, com o estado clínico estável. “A paciente está clinicamente bem. Ela encontra-se em isolamento e recebendo todo o suporte necessário. Não há motivos para pânico, no entanto, reforçamos a população para que faça a sua parte cumprindo as determinações pelo isolamento social”, orienta.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Norte Pioneiro contabiliza 33 casos positivos de coronavírus e cinco óbitos provocados pela doença em 18 cidades da região. 11 pacientes se recuperaram da Covid-19.