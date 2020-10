Secretário alerta para alta dos números da Covid-19 nos últimos 3 dias no Paraná: “A pandemia não acabou”

Photo Credit To Secretário da Saúde, Beto Preto. Foto: Antonio Americo

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou nesta quarta-feira (21) que um aumento no número de casos e mortes por coronavírus foi registrado nos últimos três dias no estado. Ele ressaltou a importância da população continuar com as medidas de prevenção contra o vírus.

“Nos últimos três dias, começamos a detectar uma nova alta no número de casos confirmados e também de óbitos de paranaenses que estão internados nos hospitais. Quero chamar a atenção para isso: a pandemia não acabou”, disse Beto Preto.

O boletim da Covid-19 desta quarta-feira mostrou que o estado passou de 200 mil infectados e que o número de mortes se aproxima de 5 mil.

De acordo com o secretário, o Paraná ficou dois meses com a curva de casos de Covid-19 em um patamar “muito elevado”, mas ela vem baixando. Em comparação há 15 dias atrás, o número de casos e mortes pela doença teria caído em até 30%.

Beto Preto destacou ainda que o Paraná é o segundo estado, entre todos do país, que mais aplicou testes RT-PCR. “São 220 dias da pandemia do coronavírus aqui no Paraná. Em 220 dias, já chegamos a quase 800 mil testes RT-PCR realizados. Chegamos aqui com menos perdas de vidas humanas do que outros estados, mas mesmo assim existem cidades inteiras enlutadas pela perda de muitos paranaenses. Para que essa dor não aumente ainda mais, vamos continuar nos cuidando”, concluiu o secretário.

Boletim

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira mais 1.168 casos confirmados e 35 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. As novas vítimas são 17 mulheres e 18 homens, com idades que variam de 40 a 113 anos.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 200.952 casos e 4.986 mortos em decorrência da doença.