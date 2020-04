Secretário confirma UTI e alerta para o risco abertura do comércio

Crédito da foto Para Beto preto confirmou o credenciamento e funcionamento da UTI do Hospital regional - Antônio de Picolli/Arquivo

Em entrevista exclusiva ao radialista Claret Coutinho, em cadeia de rádio envolvendo as emissoras Vale do Sol FM, Difusora FM (de Santo Antônio da Platina) e Cana Verde FM (de Siqueira Campos), o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, confirmou na manhã desta terça-feira (31) a notícia divulgada semana passada com exclusividade pela Tribuna do Vale, sobre a abertura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI adulta) do Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP).

A decisão do governador Ratinho Junior (PSD) faz parte de um pacote um total 317 novos leitos de UTI em todo estado como parte de um esforço do governo no enfrentamento da pandemia de coronavírus (Covid-19).

No caso específico do Norte Pioneiro, o secretário fez questão de assinalar que a entrada em operação desta UTI é em caráter permanente, enquanto que em algumas outras regiões, o aporte de novos leitos visa atender especificamente este momento dramático envolvendo a pandemia.

“Esta UTI é um pleito antigo da sociedade regional, juntamente com vários deputados que representam esta região”, assinalou Beto Preto, ressaltando a gravidade do momento e a necessidade de união de toda a sociedade paranaense e brasileiro neste momento dramático.

Ele citou ainda a intenção do governo em ajudar na ampliação da UTI da Santa Casa de Jacarezinho, que atualmente funciona com 10 leitos para pacientes adultos.

Beto Preto esclareceu que a Funeas – Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, responsável pela gestão do Hospital Regional, está realizando o processo de contratação dos profissionais que vão atual na UTI, bem como da locação de um tomógrafo até que o Estado adquira um equipamento próprio.

Ele esclareceu também que ainda não está decidido o modelo de gestão da UTI, que pode ser através de uma entidade filantrópica ou pela própria Funeas. “Creio que neste mês de abril a UTI já esteja funcionando para atender a emergência do coronavírus”, ilustra.

Alerta

Questionado sobre a mobilização em vários municípios para retomar a normalidade da abertura do comércio e indústria, Beto Preto foi enfático sobre os riscos que isso representa para a disseminação do coronavírus que pode agravar a situação atual. Ele reconhece as dificuldades das empresas e administrações municipais, mas entende que o isolamento ainda é a única forma de combater este vírus.