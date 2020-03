Secretário de Saúde confirma caso suspeito de coronavírus em Jacarezinho

Crédito da foto Para Portaltanacidade.com

Na manhã desta segunda-feira (16) nossa equipe do portaltanacidade.com esteve presente no Pronto Socorro de Jacarezinho e verificou um cartaz na porta do Ps constatando um caso suspeito de coronavírus na Santa casa de Jacarezinho-PR.

O secretário de Saúde Municipal de Jacarezinho Marcelo Nascimento confirmou através de grupos WhatsApp que a um caso suspeito de coronavírus em Jacarezinho.

Através do Áudio o mesmo relatou que o paciente está internado na Santa casa de Jacarezinho em observação e os exames foram encaminhados para verificação e confirmação.

Na porta do hospital constata as seguintes frases

Suspeita de coronavírus no Hospital só venha ao Pronto Socorro, em caso de emergência para sua própia segurança.