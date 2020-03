Sem Acesso Ao Plenário, População Acompanhou Sessão Online

Crédito da foto Para Marcos Junior

Devido a pandemia do CoronaVírus (COVID 19) o Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho Fúlvio Boberg realizou o Ato da Presidência 03/2020 que proibiu o acesso ao plenário para acompanhar as sessões. A população pode acompanhar através da página oficial do Poder Legislativo no Facebook.

“Os moradores de nosso município podem acompanhar todas as sessões através dos nossos canais. Além do facebook, também temos a reprodução pela Rádio Educadora”, comenta Fúlvio Boberg. Ele ainda explica que na sessão da noite de segunda-feira, 23, foram aprovados projetos importantes para o andamento da cidade.

“Os servidores estão trabalhando no sistema home office. Mas esta situação não diminui o ritmo das atividades dos servidores, que continuam os procedimentos para que as ações, os projetos e as solicitações dos vereadores, em prol da população, continuem em trâmites”, explica.

No início desta semana o Presidente do Poder Legislativo anunciou que seriam repassados imediatamente R$ 425 mil para a compras de materiais (como luva, máscaras, testes, entre outros) para o combate ao CoronaVírus.