Jacarezinho: Sem Piso Nacional, Professores Devem Entrar Em Greve Na Quinta-Feira

Os professores da rede municipal de ensino de Jacarezinho deverão realizar a partir de quinta-feira, 12, uma greve parcial dos trabalhos. Eles irão se concentrar em frente a Prefeitura no período da manhã e tarde. A situação é devido ao não pagamento do reajuste do Piso Nacional da categoria que é de 12,84% além de outros pontos.

Na última sexta-feira, 6, durante assembleia realizada os professores decidiram pela paralisação parcial. Segundo informações do Jornal Pérola do Norte na segunda-feira, 9, foi protocolado o ofício 18/2020 informando a decisão e no documento além do Piso Nacional, também está a cobrança de pagamento dos atrasados referente a 2017, 2018 e 2019 (5.63%), reajuste do auxílio alimentação, atualização do plano de carreira, cumprimento do Plano Municipal de Educação (PME) e melhores condições de trabalho.

“É inaceitável que os direitos dos(as) professores(as) sejam desrespeitados durante anos. Entendemos que esse problema não se limita somente aos profissionais da educação. É necessário que toda a comunidade Jacarezinhense defenda a Educação Pública do município”, assinado no documento pelo Presidente da APP Roberto Potzik.

Poder Legislativo

O Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho Fúlvio Boberg ressaltou que as reivindicações estão previstas em Lei e é necessário que o Poder Executivo encontre uma forma de poder realizar os pagamentos solicitados pelos Professores.

No início deste ano a vereadora Patrícia Martoni protocolou o Requerimento 06/2020 solicitando informações sobre o pagamento do Piso Nacional dos Professores Nacional. “Gostaria de saber quando será encaminhado para o Poder Legislativo o projeto para esta ação”, comentou a vereadora na ocasião da apresentação do documento.

Nesta semana foi protocolado na Câmara Municipal o Ofício 55/2020-SMG. Neste documento o Secretário Municipal de Administração informou que a previsão para envio do Projeto de Lei é até o mês de abril de 2020. Afirma que não há nenhum Professor recebendo valor menor do que o estipulado no Piso Nacional.

O vereador Nilton Stein durante sua fala no Plenário na noite desta segunda-feira, 9, rebateu a resposta. “Qualquer reajuste neste ano acima do índice do IPCA para servidores públicos precisam ser enviados analisados até o dia 3 de abril. A Lei Eleitoral 9.507/97 veda isto após este período. É preciso que o Poder Executivo envio logo este documento para podermos votar”, finaliza o vereador Nilton Stein.