‘Semana da Bondade’ irá desenvolver série de ações sociais no Colégio Magnus

Crédito da foto Para Lucas Aleixo

O Colégio Magnus mais uma vez inova no quesito incentivo à cidadania e a atuação social de seus alunos. Desta vez o destaque é o projeto Semana da Bondade, que irá propor a realização de ações diversas no objetivo de mostrar que a educação que se aprende nos livros precisa ser colocada em prática.

Ajudar um idoso a atravessar a rua, alimentar um animal sem dono, doar roupas e brinquedos, entre outras. Medidas como esta serão tarefas de casa a serem realizadas por uma semana em todos os meses.

Paralelamente, também serão arrecadados alimentos e uma família, indicada pelos familiares dos alunos, será selecionada conforme o critério de maior necessidade para receber os donativos. A entrega será realizada pelos alunos, que poderão ter a experiência tão enriquecedora de participar de um gesto de caridade e ainda conhecer a realidade de pessoas carentes. Vale reafirmar que a Semana da Bondade será realizada em todos os meses do ano letivo.

Como a pauta da interação entre o meio escolar e a comunidade é sempre levada muito a sério, regularmente serão desenvolvidas ações promovendo essa integração.

E outro ponto que o Magnus dá grande importância é para a participação das famílias dentro da escola. Para isso existe o momento da família, uma atividade específica onde alunos e seus familiares terão a oportunidade de conviver juntos no ambiente escolar, com apoio da equipe da Escola da Inteligência.

LEQUE DE ATIVIDADES

E quem já está matriculado no Magnus tem percebido que as atividades são efetivas e constantes. Fevereiro foi um ótimo exemplo disso. Para os alunos houve a aplicação de um amplo projeto de conscientização e prevenção da dengue, em parceria com a Forrest Brasil Tecnologia. Na oportunidade foi mostrado o ciclo reprodutivo do mosquito e os métodos de prevenção biológicos e artificiais.

Como não podia deixar de ser, fevereiro é mês de carnaval, e no Magnus foram três dias de atividades de cunho pedagógico, mas com temática festiva, e muita interação entre professores e alunos – incluindo música ao vivo e marchinhas.No Magnus as coisas acontecem. Visite, entre em contato, conheça mais! O colégio dono do maior projeto educacional do Norte Pioneiro está localizado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 395, centro de Jacarezinho. Os telefones para contato são 3525-3033 e 99163-0817